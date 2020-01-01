Триммер Panasonic ER-GN 30
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Код товара: 100833
Производитель: Panasonic
В наличии
В наличии
1 990₽
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Характеристики
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- Назначение
- для стрижки в носу и ушах
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- серебристый, черный
- Скорость мотора, об/мин
- 5000
- Время автономной работы, мин
- 30
- Дополнительная информация
- защитная крышка, щеточка для чистки; батарейка в комплект не входит
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- есть
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