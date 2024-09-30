Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000
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Код товара: 95077
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
2 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Особенности машинки для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000:
- Машинка для стрижки волос Philips HC 3510/15 Hairclipper Series 3000 заметно ускорит процесс без вреда качеству, чему способствует технология DualCut. Ее можно использовать для формирования прически, сбривания бороды или подравнивания усов.
- Лезвия, изготовленные из нержавеющей стали, обеспечивают эффективное укорачивание волосков, а также не боятся воздействия влаги.
- Эргономичная форма насадок — в комплектации представлено два экземпляра — позволяет избежать раздражений на коже при тесном и продолжительном контакте.
- Применение инновационного гребня препятствует засорению устройства, а значит и его частой чистке.
- Машинка Philips HC 3510/15 поддерживает установку длины стрижки — на выбор доступно 13 настроек. Их переключение осуществляется при помощи регулятора, расположенного на корпусе.
Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос, для стрижки бороды и усов
- Питание
- от сети
- Цвет
- черный
- Длина провода, м
- 1.8
- Дополнительная информация
- лезвия не требуют смазки, технология Trim-n-Flow
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