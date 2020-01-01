Машинка для стрижки Galaxy GL 4156
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Код товара: 92403
Производитель: Galaxy
9 января
9 января
1 250₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Назначение
- для стрижки головы
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- синий
- Время автономной работы, мин
- 45
- Дополнительная информация
- расческа; щеточка для чистки; мало
- Минимальная длина стрижки, мм
- 3
- Максимальная длина стрижки, мм
- 12
- Способ регулировки длины
- смена насадок
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 5
- Количество насадок
- 2
- Материал лезвий
- керамика
- Влажная очистка
- нет
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