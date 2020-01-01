Машинка для стрижки Hairway Ultra Haurcut PRO
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Код товара: 90383
Производитель: Hairway
-20%
мало
мало
3 990₽
4 990₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки головы
- Питание
- от сети
- Цвет
- серый
- Длина провода, м
- 2.8
- Дополнительная информация
- петля для подвешивания, щеточка для чистки, масло, регулируемый нож (0,9 - 2 мм)
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.9
- Максимальная длина стрижки, мм
- 12
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Особенности
- прорезиненные вставки
- Число установок длины
- 6
- Количество насадок
- 4
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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