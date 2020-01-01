Машинка для стрижки Wahl 9243-2216
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Код товара: 87404
Производитель: Wahl
мало
мало
2 790₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки головы
- Питание
- от сети
- Цвет
- серый, черный
- Дополнительная информация
- петля для подвешивания; расческа (3 шт); масло; щеточка для чистки; зажимы для волос
- Минимальная длина стрижки, мм
- 3
- Максимальная длина стрижки, мм
- 25
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Самозатачивающиеся лезвия
- есть
- Число установок длины
- 11
- Количество насадок
- 10
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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