Машинка для стрижки Galaxy GL4155
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1 190₽
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Характеристики
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- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- серый, черный
- Время автономной работы, мин
- 45
- Минимальная длина стрижки, мм
- 3
- Максимальная длина стрижки, мм
- 12
- Количество насадок
- 4
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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