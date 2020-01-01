Машинка для стрижки Moser 1230-0051 Primat
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Код товара: 86283
Производитель: Moser
мало
мало
5 940₽
6 990₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Цвет
- белый, черный
- Питание
- от сети
- Длина провода, м
- 3
- Скорость мотора, об/мин
- 3000
- Дополнительная информация
- щеточка для чистки, масло, защитная крышка, петля для подвешивания; мощность 15 Вт
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.1
- Максимальная длина стрижки, мм
- 9
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 7
- Количество насадок
- 2
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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