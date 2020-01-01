Машинка для стрижки Wahl Home Pro 100 Clipper 1395-0460
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Код товара: 86267
Производитель: Wahl
мало
мало
1 690₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки головы
- Питание
- от сети
- Цвет
- черный
- Длина провода, м
- 2
- Дополнительная информация
- петля для подвешивания
- Минимальная длина стрижки, мм
- 1
- Максимальная длина стрижки, мм
- 25
- Способ регулировки длины
- смена насадок
- Самозатачивающиеся лезвия
- есть
- Число установок длины
- 9
- Количество насадок
- 8
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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