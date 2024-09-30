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Машинка для стрижки Hairway Barber

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Машинка для стрижки Hairway Barber
Машинка для стрижки Hairway Barber
Машинка для стрижки Hairway Barber
Машинка для стрижки Hairway Barber
Машинка для стрижки Hairway Barber
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
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Код товара: 84039
Производитель: Hairway
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

2 190₽
2 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Машинка для стрижки Hairway Barber 02052 позволит подровнять усы и бороду, сделать стильную мужскую прическу в домашних условиях.

  • Прибор оснащен вибрационным двигателем, действующим со скоростью 7000 об/мин.
  • Устройство оснащено тремя насадками и четырьмя положениями для выбора длины стрижки в пределах 1.5-6 мм.
  • Прибор оснащен острым лезвием из нержавеющей стали с шириной рабочей области 4 см.
  • Устройство действует от общей электросети.
  • Поставка осуществляется вместе с щеточкой для чистки лезвий, маслом, сетевым адаптером и тремя гребнями-насадками.
  • Корпус дополнен небольшой петелькой для подвешивания.
Характеристики
Назначение
для стрижки головы
Питание
от сети
Цвет
серебристый
Скорость мотора, об/мин
7000
Дополнительная информация
петля для подвешивания
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В избранное
2 190₽
2 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа