Машинка для стрижки Hairway Barber
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Код товара: 84039
Производитель: Hairway
Гарантия: 12 мес.
2 190₽
2 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Машинка для стрижки Hairway Barber 02052 позволит подровнять усы и бороду, сделать стильную мужскую прическу в домашних условиях.
- Прибор оснащен вибрационным двигателем, действующим со скоростью 7000 об/мин.
- Устройство оснащено тремя насадками и четырьмя положениями для выбора длины стрижки в пределах 1.5-6 мм.
- Прибор оснащен острым лезвием из нержавеющей стали с шириной рабочей области 4 см.
- Устройство действует от общей электросети.
- Поставка осуществляется вместе с щеточкой для чистки лезвий, маслом, сетевым адаптером и тремя гребнями-насадками.
- Корпус дополнен небольшой петелькой для подвешивания.
Характеристики
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- Назначение
- для стрижки головы
- Питание
- от сети
- Цвет
- серебристый
- Скорость мотора, об/мин
- 7000
- Дополнительная информация
- петля для подвешивания
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