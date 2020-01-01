Машинка для стрижки Philips HC 3521/15
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Код товара: 82806
Производитель: Philips
мало
мало
3 390₽
3 690₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки бороды и усов, для стрижки головы
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- белый, черный
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Время автономной работы, мин
- 75
- Время зарядки, ч
- 8
- Дополнительная информация
- шаг регулировки 2 мм; лезвия не требуют смазки
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Максимальная длина стрижки, мм
- 23
- Способ регулировки длины
- поворот регулятора
- Особенности
- индикатор зарядки, прорезиненные вставки
- Самозатачивающиеся лезвия
- есть
- Число установок длины
- 13
- Количество насадок
- 1
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- есть
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