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Машинки для стрижки
Машинка для стрижки Moser 1400-0269 Edition

Машинка для стрижки Moser 1400-0269 Edition

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Машинка для стрижки Moser 1400-0269 Edition
Машинка для стрижки Moser 1400-0269 Edition
Машинка для стрижки Moser 1400-0269 Edition
Машинка для стрижки Moser 1400-0269 Edition
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 81830
Производитель: Moser
мало
мало
3 220₽
3 790₽
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Характеристики
Тип
машинка для стрижки
Назначение
для стрижки головы
Питание
от сети
Цвет
черный
Скорость мотора, об/мин
6000
Дополнительная информация
щеточка для чистки, масло, регулируемый нож (0,7 - 3 мм), петля для подвешивания
Минимальная длина стрижки, мм
0.7
Максимальная длина стрижки, мм
18
Способ регулировки длины
смена насадок и регулировка
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Число установок длины
8
Количество насадок
2
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Влажная очистка
нет
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мало
мало
3 220₽
3 790₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа