Машинка для стрижки Philips QC 5130/15
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Код товара: 78
Производитель: Philips
Гарантия: 24 мес.
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мало
3 280₽
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О товаре
машинка универсальная, автоном./от сети, 0.80 - 21 мм
Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки головы
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- серебристый
- Время автономной работы, мин
- 60
- Время зарядки, ч
- 8
- Скорость мотора, об/мин
- 5800
- Дополнительная информация
- быстросъемные ножи, лезвия не требуют смазки
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.8
- Максимальная длина стрижки, мм
- 21
- Способ регулировки длины
- поворот регулятора
- Самозатачивающиеся лезвия
- есть
- Число установок длины
- 11
- Количество насадок
- 1
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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