Машинка для стрижки Panasonic ER-GB40
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Код товара: 74
Производитель: Panasonic
Гарантия: 12 мес. от магазина
В наличии
В наличии
3 990₽
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О товаре
для бороды и усов, автономная, 1 - 10 мм, подставка, влажная очистка
Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Время автономной работы, мин
- 50
- Время зарядки, ч
- 8
- Скорость мотора, об/мин
- 7000
- Дополнительная информация
- масло, щеточка для чистки
- Цвет
- синий
- Минимальная длина стрижки, мм
- 1
- Максимальная длина стрижки, мм
- 10
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Особенности
- прорезиненные вставки, индикатор зарядки
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 20
- Количество насадок
- 1
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- есть
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