Машинка для стрижки Philips HC9450/15
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Код товара: 71501
Производитель: Philips
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
7 990₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Время автономной работы, мин
- 120
- Время зарядки, ч
- 1
- Скорость мотора, об/мин
- 5200
- Дополнительная информация
- турборежим; функция запоминания 3 установок длины для каждого гребня
- Цвет
- серебристый, черный
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Максимальная длина стрижки, мм
- 42
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Особенности
- индикатор зарядки
- Самозатачивающиеся лезвия
- есть
- Число установок длины
- 400
- Количество насадок
- 3
- Материал лезвий
- титан
- Влажная очистка
- есть
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