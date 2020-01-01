Машинка для стрижки Braun HC 5050 Black
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Код товара: 71498
Производитель: Braun
Гарантия: 6 мес.
В наличии
В наличии
5 190₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки головы
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Время автономной работы, мин
- 50
- Время зарядки, ч
- 8
- Цвет
- черный
- Минимальная длина стрижки, мм
- 3
- Максимальная длина стрижки, мм
- 35
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Число установок длины
- 17
- Количество насадок
- 2
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- есть
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