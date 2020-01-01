Машинка для стрижки Hairway I-Trim
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Код товара: 71259
Производитель: Hairway
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
2 990₽
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Характеристики
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- Назначение
- для тела, для стрижки бороды и усов, для стрижки головы, для стрижки в носу и ушах
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Время автономной работы, мин
- 50
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Дополнительная информация
- 3 ножевых блока: 35 мм(окантовка),44 мм(стрижка), 9 мм(фигурные рисунки); триммер для стрижки в носу и ушах; насадка для бритья; 5 гребней; щеточка для чистки; масло
- Цвет
- черный
- Минимальная длина стрижки, мм
- 3
- Максимальная длина стрижки, мм
- 12
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Особенности
- прорезиненные вставки, индикатор зарядки
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 8
- Количество насадок
- 10
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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