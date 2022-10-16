Машинка для стрижки Panasonic ER1420
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Код товара: 71
Производитель: Panasonic
Гарантия: 12 мес. от магазина
В наличии
В наличии
6 490₽
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О товаре
машинка универсальная, автоном./от сети, 3 - 18 мм, подставка
Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки головы
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Длина провода, м
- 2.5
- Время автономной работы, мин
- 80
- Время зарядки, ч
- 1
- Скорость мотора, об/мин
- 7000
- Дополнительная информация
- подставка для хранения насадок, щеточка, масло, стенд для зарядки
- Цвет
- серый
- Минимальная длина стрижки, мм
- 3
- Максимальная длина стрижки, мм
- 18
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Особенности
- индикатор зарядки
- Самозатачивающиеся лезвия
- есть
- Число установок длины
- 6
- Количество насадок
- 3
- Материал лезвий
- керамика
- Влажная очистка
- нет
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 66
16 октября 2022
Здравствуйте. учитывая, что модель не современная, возможно ли предоставить скидку?
1
0 0
Г
Гость 69
17.10.2022 16:29:51
Гость 66, Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Г
Гость 66
16 октября 2022
Здравствуйте. учитывая, что модель не современная, возможно ли предоставить скидку?
1
0
0