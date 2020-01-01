Машинка для стрижки Moser 1400-0087
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Код товара: 70153
Производитель: Moser
Гарантия: 6 мес.
31 декабря
31 декабря
2 990₽
3 390₽
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки головы
- Питание
- от сети
- Длина провода, м
- 2
- Скорость мотора, об/мин
- 6000
- Дополнительная информация
- щеточка для чистки, масло, петля для подвешивания; регулируемый нож (0.7 - 3 мм), регулируемая насадка 4-18 мм, защитная насадка для ножа
- Цвет
- черный
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.1
- Максимальная длина стрижки, мм
- 18
- Способ регулировки длины
- поворот регулятора
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 6
- Количество насадок
- 1
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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