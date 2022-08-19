Машинка для стрижки Panasonic ER131H520
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Код товара: 70
Производитель: Panasonic
Гарантия: 12 мес. от магазина
В наличии
В наличии
2 450₽
2 550₽
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О товаре
машинка универсальная, автоном./от сети, 3 - 12 мм
Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Длина провода, м
- 3
- Время автономной работы, мин
- 40
- Время зарядки, ч
- 8
- Скорость мотора, об/мин
- 6300
- Дополнительная информация
- масло, расческа
- Цвет
- белый
- Минимальная длина стрижки, мм
- 3
- Максимальная длина стрижки, мм
- 12
- Способ регулировки длины
- смена насадок
- Особенности
- индикатор зарядки
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 4
- Количество насадок
- 2
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Ш
Ш
Шейх-Магомед
19 августа 2022
Удобная
Ш
Шейх-Магомед
19 августа 2022
Удобная
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Вопросы и ответы
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R
Ramil
27 ноября 2021
Есть в наличии?
1
0 0
0
05.ru
29.11.2021 19:49:08
Добрый день! Есть в наличии
0 0
R
Ramil
27 ноября 2021
Есть в наличии?
1
0
0