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Машинки для стрижки
Машинка для стрижки Moser 1230-0053 Primat

Машинка для стрижки Moser 1230-0053 Primat

0 отзывов
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Машинка для стрижки Moser 1230-0053 Primat
Машинка для стрижки Moser 1230-0053 Primat
Машинка для стрижки Moser 1230-0053 Primat
Машинка для стрижки Moser 1230-0053 Primat
Машинка для стрижки Moser 1230-0053 Primat
Машинка для стрижки Moser 1230-0053 Primat
Машинка для стрижки Moser 1230-0053 Primat
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 65388
Производитель: Moser
Гарантия: 6 мес.
31 декабря
31 декабря
5 600₽
6 590₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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О товаре
универсальная машинка для стрижки, питание от сети, число установок длины: 9
Характеристики
Тип
машинка для стрижки
Назначение
для стрижки волос
Питание
от сети
Длина провода, м
3
Скорость мотора, об/мин
3000
Дополнительная информация
петля для подвешивания
Цвет
серый
Минимальная длина стрижки, мм
0.1
Максимальная длина стрижки, мм
9
Способ регулировки длины
смена насадок и регулировка
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Число установок длины
9
Количество насадок
2
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Влажная очистка
нет
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31 декабря
31 декабря
5 600₽
6 590₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа