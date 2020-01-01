Машинка для стрижки Moser 1411-0087 Mini Black
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Код товара: 61632
Производитель: Moser
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
2 710₽
3 190₽
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Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки головы
- Питание
- от сети
- Длина провода, м
- 2
- Скорость мотора, об/мин
- 3000
- Дополнительная информация
- щеточка для чистки, масло, защитная крышка
- Цвет
- черный
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.1
- Максимальная длина стрижки, мм
- 6
- Способ регулировки длины
- поворот регулятора
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 3
- Количество насадок
- 1
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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