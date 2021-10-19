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Машинки для стрижки
Машинка для стрижки Panasonic ER1410S520

Машинка для стрижки Panasonic ER1410S520

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Машинка для стрижки Panasonic ER1410S520
Машинка для стрижки Panasonic ER1410S520
Машинка для стрижки Panasonic ER1410S520
Машинка для стрижки Panasonic ER1410S520
Машинка для стрижки Panasonic ER1410S520
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 61
Производитель: Panasonic
Гарантия: 14 дн.
В наличии
В наличии
4 990₽
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О товаре
машинка универсальная, автоном./от сети, 3 - 18 мм
Характеристики
Тип
машинка для стрижки
Назначение
для стрижки головы
Питание
от сети/аккумулятора
Тип элементов питания
собственный аккумулятор
Время автономной работы, мин
80
Время зарядки, ч
1
Скорость мотора, об/мин
7000
Дополнительная информация
смазочное масло, зарядное устройство, щётка для чистки, инструкция, насадки, подставка для хранения насадок
Цвет
серый
Минимальная длина стрижки, мм
3
Максимальная длина стрижки, мм
18
Способ регулировки длины
смена насадок
Особенности
индикатор зарядки
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Число установок длины
6
Количество насадок
3
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Влажная очистка
нет
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Вопросы и ответы
М
Магомед
19 октября 2021
Доставка тут написано бесплатно это правда?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
20.10.2021 10:59:02
Добрый день! Доставка вас в каком городе вас интересует?
Ответить
0 0
М
Магомед
19 октября 2021
Доставка тут написано бесплатно это правда?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
4 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

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