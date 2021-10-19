Машинка для стрижки Panasonic ER1410S520
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 61
Производитель: Panasonic
Гарантия: 14 дн.
В наличии
В наличии
4 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
машинка универсальная, автоном./от сети, 3 - 18 мм
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки головы
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Время автономной работы, мин
- 80
- Время зарядки, ч
- 1
- Скорость мотора, об/мин
- 7000
- Дополнительная информация
- смазочное масло, зарядное устройство, щётка для чистки, инструкция, насадки, подставка для хранения насадок
- Цвет
- серый
- Минимальная длина стрижки, мм
- 3
- Максимальная длина стрижки, мм
- 18
- Способ регулировки длины
- смена насадок
- Особенности
- индикатор зарядки
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 6
- Количество насадок
- 3
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Машинка для стрижки Remington HC5880 Indestructible
4 990₽
-16%
Машинка для стрижки Moser 1230-0053 Primat
5 600₽
6 590₽
Машинка для стрижки Braun HC 5050 Black
5 190₽
-16%
Машинка для стрижки Moser 1230-0051 Primat
5 940₽
6 990₽
Машинка для стрижки Moser 1411-0050 Mini
4 290₽
-15%
Машинка для стрижки Moser 1411-0051
4 390₽
5 150₽
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
М
Магомед
19 октября 2021
Доставка тут написано бесплатно это правда?
1
0 0
0
05.ru
20.10.2021 10:59:02
Добрый день! Доставка вас в каком городе вас интересует?
Ответить
0 0
М
Магомед
19 октября 2021
Доставка тут написано бесплатно это правда?
1
0
0