Машинка для стрижки Panasonic ER206
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Код товара: 57
Производитель: Panasonic
Гарантия: 12 мес. от магазина
мало
мало
2 990₽
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О товаре
машинка универсальная, автоном./от сети, 2 - 18 мм
Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Время автономной работы, мин
- 50
- Время зарядки, ч
- 8
- Скорость мотора, об/мин
- 6000
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Дополнительная информация
- масло, расческа, щеточка для чистки
- Цвет
- белый, черный
- Минимальная длина стрижки, мм
- 2
- Максимальная длина стрижки, мм
- 18
- Способ регулировки длины
- поворот регулятора
- Особенности
- индикатор зарядки
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 12
- Количество насадок
- 1
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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