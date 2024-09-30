Машинка для стрижки HC7460/15
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7 990₽
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В магазинах:
мало
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О товаре
Особенности машинки для стрижки HC7460/15:
- При включении машинки для стрижки волос гребень автоматически переключается на последнюю выбранную установку длины.
- Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.
- Система установки длины, приводимая в действие специальным мотором, помогает легко установить и зафиксировать необходимую длину. Специальный мотор приводит в движение гребни и позволяет выбрать необходимую длину с шагом до 0,2 мм. Инновационная технология обеспечивает равномерную и безопасную стрижку, гарантируя предсказуемость результата.
- Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает точный выбор длины. Кнопки предназначены для удобного выбора и фиксации более 60 настроек длины: вы можете быстро просмотреть все настройки или подобрать нужную, выполнив прокрутку с минимальным шагом 0,2 мм.
- Машинка для стрижки может работать в беспроводном режиме для максимального удобства и свободы движений. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 120 минут работы после 1 часа зарядки. Питание от сети и от аккумулятора.
- Турборежим автоматически увеличивает скорость работы прибора, позволяя добиться идеального результата при подравнивании густых волос.
- Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.
- Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.
Характеристики
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- Питание
- от сети/аккумулятора
- Время автономной работы, мин
- 120
- Время зарядки, ч
- 1
- Дополнительная информация
- функция запоминания последней настройки длины
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