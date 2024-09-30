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Машинка для стрижки HC7460/15

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Машинка для стрижки HC7460/15
Машинка для стрижки HC7460/15
Машинка для стрижки HC7460/15
Машинка для стрижки HC7460/15
Машинка для стрижки HC7460/15
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
2 отзыва
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Код товара: 29510
Производитель: Philips
Гарантия: 24 мес.
2 отзыва
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

7 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Особенности машинки для стрижки HC7460/15:

  • При включении машинки для стрижки волос гребень автоматически переключается на последнюю выбранную установку длины.
  • Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.
  • Система установки длины, приводимая в действие специальным мотором, помогает легко установить и зафиксировать необходимую длину. Специальный мотор приводит в движение гребни и позволяет выбрать необходимую длину с шагом до 0,2 мм. Инновационная технология обеспечивает равномерную и безопасную стрижку, гарантируя предсказуемость результата.
  • Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает точный выбор длины. Кнопки предназначены для удобного выбора и фиксации более 60 настроек длины: вы можете быстро просмотреть все настройки или подобрать нужную, выполнив прокрутку с минимальным шагом 0,2 мм.
  • Машинка для стрижки может работать в беспроводном режиме для максимального удобства и свободы движений. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 120 минут работы после 1 часа зарядки. Питание от сети и от аккумулятора.
  • Турборежим автоматически увеличивает скорость работы прибора, позволяя добиться идеального результата при подравнивании густых волос.
  • Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.
  • Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.
Характеристики
Питание
от сети/аккумулятора
Время автономной работы, мин
120
Время зарядки, ч
1
Дополнительная информация
функция запоминания последней настройки длины
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В сравнение
В избранное
7 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа