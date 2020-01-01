Машинка для стрижки Moser 1400-0050
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 26077
Производитель: Moser
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
3 390₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
машинка универсальная, от сети, роторный двигатель, 0.70 - 4.50 мм
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети
- Длина провода, м
- 2
- Скорость мотора, об/мин
- 6000
- Дополнительная информация
- петля для подвешивания; мощность 10 Вт
- Цвет
- красный
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.7
- Максимальная длина стрижки, мм
- 4.5
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 6
- Количество насадок
- 1
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.