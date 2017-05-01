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Машинка для стрижки Philips HC5650

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Машинка для стрижки Philips HC5650
Машинка для стрижки Philips HC5650
Машинка для стрижки Philips HC5650
Машинка для стрижки Philips HC5650
Машинка для стрижки Philips HC5650
Машинка для стрижки Philips HC5650
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 170304
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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6 890₽
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В рассрочку за 2 070 ₽

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Машинка для стрижки Moser 1230-0053 Primat
6 490₽
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1 950₽

в рассрочку

Машинка для стрижки Moser 1230-0053 Primat
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Машинка для стрижки Moser 1230-0051 Primat
6 890₽
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2 070₽

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Машинка для стрижки Moser 1230-0051 Primat
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Машинка для стрижки JRL FreshFade 2020C
7 590₽
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2 280₽

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Машинка для стрижки JRL FreshFade 2020C
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Машинка для стрижки JRL FreshFade 2020C
7 890₽
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2 370₽

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Машинка для стрижки JRL FreshFade 2020C
77
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Машинка для стрижки Moser 1230-0053 Primat
Машинка для стрижки Moser 1230-0053 Primat
6 490₽
82
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Машинка для стрижки Moser 1230-0051 Primat
Машинка для стрижки Moser 1230-0051 Primat
6 890₽
91
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Машинка для стрижки JRL FreshFade 2020C
Машинка для стрижки JRL FreshFade 2020C
7 590₽
94
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Машинка для стрижки JRL FreshFade 2020C
Машинка для стрижки JRL FreshFade 2020C
7 890₽
Характеристики
Назначение
для стрижки волос
Питание
от сети/аккумулятора
Минимальная длина стрижки, мм
0.5
Максимальная длина стрижки, мм
28
Материал лезвий
нержавеющая сталь
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В сравнение
В избранное
6 890₽
Рассрочка

В рассрочку за 2 070 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 3 магазинах

бесплатно,

в 3 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?