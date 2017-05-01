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Машинка для стрижки Philips HC5650
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Код товара: 170304
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
6 890₽
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бесплатно,в 3 магазинах
бесплатно,в 3 магазинах
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Характеристики
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- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Максимальная длина стрижки, мм
- 28
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
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