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Машинка для стрижки Philips HC3525/15

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Машинка для стрижки Philips HC3525/15
Машинка для стрижки Philips HC3525/15
Машинка для стрижки Philips HC3525/15
Машинка для стрижки Philips HC3525/15
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
4
1 отзыв
1
вопрос
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Код товара: 161119
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
4
1 отзыв
1
вопрос
3 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Рассрочка

1 200 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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О товаре

Особенности машинки для стрижки Philips HC3525/15:

  • Машинка имеет специальный переключатель для установки необходимой длины.
  • Лезвия сохраняют первоначальную остроту в течение длительного времени, так как являются самозатачивающимися.
  • Режущий элемент не требуется смазывать. Устройство может использоваться для стрижки бороды и усов.
  • Эргономичная ручка со специальным покрытием исключает риск скольжения модели в ладони.
  • Прибор функционирует как от электрической сети, так и от собственного аккумулятора.
  • Батарея обладает значительной емкостью, благодаря чему устройство работает в автономном режиме на протяжении длительного времени.
  • Прочная нержавеющая сталь, используемая для изготовления лезвий, не подвержена образованию коррозии, механическим нагрузкам и различным повреждениям.
Характеристики
Тип
машинка для стрижки
Назначение
для стрижки волос, для стрижки бороды и усов
Питание
от сети/аккумулятора
Цвет
серый, черный
Тип элементов питания
собственный аккумулятор
Время автономной работы, мин
45
Время зарядки, ч
8
Дополнительные функции
стрижка бороды
Дополнительная информация
комплектация: регулируемый гребень для волос, дополнительный гребень для бороды, щеточка для чистки
Посмотреть все характеристики
Отзывы 1
4
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
4
5 звезд
0
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Э
Э
Эльдар
4 мая 2024
Хорошо
Ответить
0 0
Э
Эльдар
4 мая 2024
Хорошо
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
Вопросы и ответы
Ш
Шарапудин
9 августа 2023
Есть в наличии ?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
09.08.2023 19:32:25
Добрый день! Есть в наличии в нашем магазине на И.Шамиля 31г
Ответить
0 0
Ш
Шарапудин
9 августа 2023
Есть в наличии ?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
3 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 200 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа