Машинка для стрижки Philips HC3525/15
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3 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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1 200 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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О товаре
Особенности машинки для стрижки Philips HC3525/15:
- Машинка имеет специальный переключатель для установки необходимой длины.
- Лезвия сохраняют первоначальную остроту в течение длительного времени, так как являются самозатачивающимися.
- Режущий элемент не требуется смазывать. Устройство может использоваться для стрижки бороды и усов.
- Эргономичная ручка со специальным покрытием исключает риск скольжения модели в ладони.
- Прибор функционирует как от электрической сети, так и от собственного аккумулятора.
- Батарея обладает значительной емкостью, благодаря чему устройство работает в автономном режиме на протяжении длительного времени.
- Прочная нержавеющая сталь, используемая для изготовления лезвий, не подвержена образованию коррозии, механическим нагрузкам и различным повреждениям.
Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос, для стрижки бороды и усов
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- серый, черный
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Время автономной работы, мин
- 45
- Время зарядки, ч
- 8
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Дополнительная информация
- комплектация: регулируемый гребень для волос, дополнительный гребень для бороды, щеточка для чистки
Отзывы 1
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Э
Э
Эльдар
4 мая 2024
Э
Эльдар
4 мая 2024
Вопросы и ответы
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Ш
Шарапудин
9 августа 2023
Есть в наличии ?
1
0 0
0
05.ru
09.08.2023 19:32:25
Добрый день! Есть в наличии в нашем магазине на И.Шамиля 31г
0 0
Ш
Шарапудин
9 августа 2023
Есть в наличии ?
1
0
0