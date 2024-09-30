Машинка для стрижки Philips HC5612/15
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5 590₽
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Особенности машинки для стрижки Philips HC5612/15:
- Прибор обеспечивает высокую эффективность процесса благодаря мощности, а также удобному дизайну корпуса.
- Наличие прорезиненных вставок предупреждает выскальзывание устройства из рук при использовании.
- Универсальность модели подчеркивается возможностью выполнять не только стандартную стрижку, но также подравнивание бороды и усов.
- Для установки оптимальной длины доступно колесо регулировки.
- Машинка оснащена ножами из нержавеющей стали — они обладают функцией самостоятельной заточки, поэтому никогда не затупятся.
- Устройство может работать от сети и от аккумулятора, поддерживающего автономную работу в течение 90 мин.
- Водонепроницаемый корпус позволяет чистить модель под струей воды.
- Для транспортировки со всеми комплектующими предусмотрен вместительный чехол.
Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос, для стрижки бороды и усов
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- синий
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Время автономной работы, мин
- 75
- Время зарядки, ч
- 8
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Дополнительная информация
- щеточка для чистки
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Н
Н
Нурула
30 августа 2024
Достоинства
Понравился деду
Недостатки
Не знаю
Комментарии
Брал в подарок, человек остался доволен. Уже год пользуется
Н
Нурула
30 августа 2024
Достоинства
Понравился деду
Недостатки
Не знаю
Комментарии
Брал в подарок, человек остался доволен. Уже год пользуется
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