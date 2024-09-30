Машинка для стрижки Philips HC5612/15

быстрая доставка продуктов

доставка за 30 минут

доставка продуктов

Каспийск

махачкала

За 30 минут
Сыр Виноград Молоко

Каспийск

махачкала

Сыр Виноград Молоко
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
PhilipsXiaomiSamsungHIPERSonyApple
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Acer
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGPhilipsXiaomiSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
Sony
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDysonPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Подарочные сертификаты
Футболки
Шопперы
Открытки
Подарочные наборы
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
SonyApple
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Звонки
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Машинка для стрижки Philips HC5612/15

Наведите на фотографию для увеличения
Машинка для стрижки Philips HC5612/15
Машинка для стрижки Philips HC5612/15
Машинка для стрижки Philips HC5612/15
Машинка для стрижки Philips HC5612/15
Машинка для стрижки Philips HC5612/15
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 151679
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
5
1 отзыв
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

5 590₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Машинка для стрижки Panasonic ER1410S520
Машинка для стрижки Panasonic ER1410S520
5 990₽
Машинка для стрижки Moser 1230-0053 Primat
Машинка для стрижки Moser 1230-0053 Primat
5 990₽
Машинка для стрижки волос Philips HC5630/15
Машинка для стрижки волос Philips HC5630/15
5 290₽
Машинка для стрижки Hairway Freeman D 027
Машинка для стрижки Hairway Freeman D 027
4 490₽
Машинка для стрижки Harizma EMBLEM h10126A
Машинка для стрижки Harizma EMBLEM h10126A
4 550₽
Машинка для стрижки VGR V-001
Машинка для стрижки VGR V-001
4 890₽
О товаре

Особенности машинки для стрижки Philips HC5612/15:

  • Прибор обеспечивает высокую эффективность процесса благодаря мощности, а также удобному дизайну корпуса.
  • Наличие прорезиненных вставок предупреждает выскальзывание устройства из рук при использовании.
  • Универсальность модели подчеркивается возможностью выполнять не только стандартную стрижку, но также подравнивание бороды и усов.
  • Для установки оптимальной длины доступно колесо регулировки.
  • Машинка оснащена ножами из нержавеющей стали — они обладают функцией самостоятельной заточки, поэтому никогда не затупятся.
  • Устройство может работать от сети и от аккумулятора, поддерживающего автономную работу в течение 90 мин.
  • Водонепроницаемый корпус позволяет чистить модель под струей воды.
  • Для транспортировки со всеми комплектующими предусмотрен вместительный чехол.
Характеристики
Тип
машинка для стрижки
Назначение
для стрижки волос, для стрижки бороды и усов
Питание
от сети/аккумулятора
Цвет
синий
Тип элементов питания
собственный аккумулятор
Время автономной работы, мин
75
Время зарядки, ч
8
Дополнительные функции
стрижка бороды
Дополнительная информация
щеточка для чистки
Посмотреть все характеристики
Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Оставьте отзыв о товаре

Поделитесь своими впечатлениями о товаре

Н
Н
Нурула
30 августа 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Понравился деду
Недостатки
Не знаю
Комментарии
Брал в подарок, человек остался доволен. Уже год пользуется
Ответить
0 0
Н
Нурула
30 августа 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Понравился деду
Недостатки
Не знаю
Комментарии
Брал в подарок, человек остался доволен. Уже год пользуется
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
5 590₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа