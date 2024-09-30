Машинка для стрижки волос Philips HC5630/15
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Код товара: 151674
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
5 290₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- серый
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Время автономной работы, мин
- 90
- Время зарядки, ч
- 1
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Дополнительная информация
- щеточка для чистки
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