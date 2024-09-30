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Машинка для стрижки Moser Hair clipper Class50

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Машинка для стрижки Moser Hair clipper Class50
Машинка для стрижки Moser Hair clipper Class50
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 151594
Производитель: Moser
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

13 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Профессиональная роторная машинка для стрижки MOSER 1250-0060 CLASS 50 новая — одна из базовых моделей производителя, немецкой корпорации WAHL. Она характеризуется минимальной комплектацией и высокой степенью дополняемости.
  • Модель снабжена подавлением шумов и вибраций, что улучшает комфорт мастера и клиента. Работать с ней гораздо приятнее, чем с более ранней моделью CLASS 25.
  • Мотор машинки выполнен в специальном малообслуживаемом исполнении. Ему нужен минимум сервиса при большом сроке эксплуатации. Он работает всего на одной базовой скорости — 3 300 об/мин. Минимум регуляторов — значит, машинка реже будет выходить из строя.
  • Ножевой блок создан из остро отточенной нержавеющей стали по специальной технологии StarBlade.
  • В продаже имеется большое количество совместимых насадок для машинки.
  • Трехметровый кабель позволит мастеру удобно передвигаться по рабочему месту.
  • Профессиональная роторная машинка для стрижки Мозер 1250-0060 Класс 50 новая снабжена эргономичной ручкой с резиновой накладкой, позволяющей избежать скольжения в руке. 
Характеристики
Тип
машинка для стрижки
Назначение
для стрижки волос
Питание
от сети
Цвет
черный
Длина провода, м
3
Скорость мотора, об/мин
3300
Дополнительная информация
петля для подвешивания; щеточка для чистки; масло
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В сравнение
В избранное
13 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа