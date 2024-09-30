Машинка для стрижки Moser Hair clipper Class50
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Код товара: 151594
Производитель: Moser
Гарантия: 12 мес.
13 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Профессиональная роторная машинка для стрижки MOSER 1250-0060 CLASS 50 новая — одна из базовых моделей производителя, немецкой корпорации WAHL. Она характеризуется минимальной комплектацией и высокой степенью дополняемости.
- Модель снабжена подавлением шумов и вибраций, что улучшает комфорт мастера и клиента. Работать с ней гораздо приятнее, чем с более ранней моделью CLASS 25.
- Мотор машинки выполнен в специальном малообслуживаемом исполнении. Ему нужен минимум сервиса при большом сроке эксплуатации. Он работает всего на одной базовой скорости — 3 300 об/мин. Минимум регуляторов — значит, машинка реже будет выходить из строя.
- Ножевой блок создан из остро отточенной нержавеющей стали по специальной технологии StarBlade.
- В продаже имеется большое количество совместимых насадок для машинки.
- Трехметровый кабель позволит мастеру удобно передвигаться по рабочему месту.
- Профессиональная роторная машинка для стрижки Мозер 1250-0060 Класс 50 новая снабжена эргономичной ручкой с резиновой накладкой, позволяющей избежать скольжения в руке.
Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети
- Цвет
- черный
- Длина провода, м
- 3
- Скорость мотора, об/мин
- 3300
- Дополнительная информация
- петля для подвешивания; щеточка для чистки; масло
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