Машинка для стрижки Philips HC3522/15
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Код товара: 131755
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
3 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Особенности машинки для стрижки Philips HC3522/15:
- Отличительной особенностью машинки являются уникальные самостоятельно затачивающиеся ножи, изготовленные из высокопрочной стали, которые долго не подвергаются износу.
- Функция Trim-n-Flow обеспечивает эффективный процесс стрижки без необходимости очистки режущего элемента за счет формы гребня, предотвращающей засорение устройства.
- Пользователю доступно 13 установок длины волос от 0,5 до 23 мм, что позволяет моделировать прически.
- Съемные лезвия просты в уходе: достаточно промыть их под струей воды.
- Емкая батарея обеспечивает непрерывную работу машинки в течение 75 мин, благодаря чему ее можно брать в командировку или отпуск.
- На корпусе устройства расположен индикатор заряда аккумулятора, который своевременно оповестит о необходимости подключения к сети.
- Особенностью технологии DualCut является двусторонний режущий блок, который эффективно удаляет волосы одним движением.
Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- черный, синий
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Длина провода, м
- 1.8
- Время автономной работы, мин
- 75
- Время зарядки, ч
- 8
- Дополнительная информация
- лезвия не требуют смазки
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