Машинка для стрижки Philips HC3510/15

быстрая доставка продуктов

доставка за 30 минут

доставка продуктов

Каспийск

махачкала

За 30 минут
Сыр Виноград Молоко

Каспийск

махачкала

Сыр Виноград Молоко
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
PhilipsXiaomiSamsungHIPERSonyApple
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Acer
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGPhilipsXiaomiSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
Sony
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDysonPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Подарочные сертификаты
Футболки
Шопперы
Открытки
Подарочные наборы
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
SonyApple
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Звонки
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Машинка для стрижки Philips HC3510/15

Наведите на фотографию для увеличения
Машинка для стрижки Philips HC3510/15
Машинка для стрижки Philips HC3510/15
Машинка для стрижки Philips HC3510/15
Машинка для стрижки Philips HC3510/15
Машинка для стрижки Philips HC3510/15
Машинка для стрижки Philips HC3510/15
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 130966
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

2 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Машинка для стрижки Philips QC5115
Машинка для стрижки Philips QC5115
3 490₽
Машинка для стрижки Philips HC3505/15
Машинка для стрижки Philips HC3505/15
2 650₽
Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000
Машинка для стрижки Philips HC3510/15 Series 3000
2 990₽
Машинка для стрижки Xiaomi Hair Clipper
Машинка для стрижки Xiaomi Hair Clipper
2 490₽
Машинка для стрижки Hairway Barber D026
Машинка для стрижки Hairway Barber D026
2 450₽
Машинка для стрижки VGR V-003
Машинка для стрижки VGR V-003
2 990₽
О товаре

Особенности машинки для стрижки Philips HC3510/15:

  • Машинка оснащена двойным самозатачивающимся лезвием.
  • Специальное покрытие на ручке исключает риск скольжения модели в ладони.
  • Посредством механического переключателя длину стрижки можно регулировать в широком диапазоне.
  • Световой индикатор оповещает о включении устройства.
  • Режущий элемент можно промывать в воде без риска деформации.
  • Машинка не требует смазывания лезвий маслом, что отвечает за комфортное использование.
  • Модель подключается к электросети с напряжением 220 В.
  • Для изготовления режущего элемента производителем применяется долговечная и прочная нержавеющая сталь. Металл устойчив к различным повреждениям, быстрому износу и преждевременному процессу коррозии.
  • Для удаления застрявших волосков в комплекте поставляется специальная щетка.
Характеристики
Тип
машинка для стрижки
Назначение
для стрижки волос, для стрижки бороды и усов
Питание
от сети
Цвет
черный
Длина провода, м
1.8
Дополнительные функции
стрижка бороды
Дополнительная информация
щеточка для чистки
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
2 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа