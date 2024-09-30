Машинка для стрижки Philips HC3510/15
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Код товара: 130966
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
2 990₽
В магазинах:
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В магазинах:
мало
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О товаре
Особенности машинки для стрижки Philips HC3510/15:
- Машинка оснащена двойным самозатачивающимся лезвием.
- Специальное покрытие на ручке исключает риск скольжения модели в ладони.
- Посредством механического переключателя длину стрижки можно регулировать в широком диапазоне.
- Световой индикатор оповещает о включении устройства.
- Режущий элемент можно промывать в воде без риска деформации.
- Машинка не требует смазывания лезвий маслом, что отвечает за комфортное использование.
- Модель подключается к электросети с напряжением 220 В.
- Для изготовления режущего элемента производителем применяется долговечная и прочная нержавеющая сталь. Металл устойчив к различным повреждениям, быстрому износу и преждевременному процессу коррозии.
- Для удаления застрявших волосков в комплекте поставляется специальная щетка.
Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос, для стрижки бороды и усов
- Питание
- от сети
- Цвет
- черный
- Длина провода, м
- 1.8
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Дополнительная информация
- щеточка для чистки
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