Машинка для стрижки Andis AGCB Fuchsia
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Машинка для стрижки животных Andis AGCB Super 2-Speed Brushless Fuchsia 25120 разработана для стрижки шерсти животных. Подходит для стрижки собак и кошек.
- Машинка оснащена керамическим ножом стандарта Andis Ceramic Edge size 10, стандарт А5 .
- Высота среза 1,5 мм. Ширина ножевого блока 49 мм.
- Гребенка ножевого блока сделана из твердой углеродистой стали, чтобы зубцы дольше сохраняли остроту заточки. Верхний режущий нож сделан из керамики, чтобы дольше сохранять заточку и дольше оставаться холодным при интенсивных нагрузках.
- Машинка для стрижки собак Andis срезает густую или тонкую шерсть, справляется с плотным подшерстком и свалявшимся мехом (колтунами).
- Машинка для стрижки кошек оснащена бесщеточным роторным двигателем мощностью 35 Вт. Имеет 2 скорости: 3000 и 3800 об/мин.
- Первую скорость применяют для большей части стрижек, а повышенную - на сложных участках или при шлифовки стрижки и удаления "дорожек", оставшихся после первой проводки.
- Машинка для стрижки волос рекомендована для длительной непрерывной работы.
- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки животных
- Питание
- от сети
- Цвет
- розовый
- Длина провода, м
- 2.8
- Скорость мотора, об/мин
- 3400
- Дополнительная информация
- Для длинношерстных пород, Для короткошерстных пород, Для среднешерстных пород
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.