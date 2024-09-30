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Машинка для стрижки Andis AAC-1

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Машинка для стрижки Andis AAC-1
Машинка для стрижки Andis AAC-1
Машинка для стрижки Andis AAC-1
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 126884
Производитель: Andis
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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ДО 30.09.24

8 900₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Машинка для стрижки Andis AAC-1

Надёжная сетевая модель с магнитным мотором, разработанная для барберов, любящих машинки потяжелее, которые хорошо ощущаются в руке. Вес машинки 620 грамм, он не самый легкий среди машинок с вибрационным мотором, но отлично компенсируется фирменной эргономичной формой корпуса от ANDIS.

  • Металлический корпус Pro Alloy манит своей прохладой! Корпус сделан из прочного алюминиевого сплава, а верхняя часть из матового карбона. Благодаря матовому покрытию верхней части корпуса машинка не скользит в руке даже во время очень продолжительной работы.
  • Преимущество этой машинки - запатентованная технология XTR от ANDIS. Любая продолжительность стрижки не влияет на нагрев мотора до критической температуры, как бы долго вы не работали этой машинкой. Это существенное преимущество перед остальными машинками с магнитным и анкерным мотором.
  • Имеет сравнительно небольшой шум для машинок с мотором магнитного типа. Мощный двигатель выдает 6000 оборотов в минуту.
  • Отличная эргономика, машинка хорошо лежит в руке. Эта машинка отлично подойдет для снятия массы. Ход ножа дает возможность делать плавные переходы не используя промежуточные насадки. Нож дает мягкий срез, отлично подойдет для «фейдов» до 6мм. Для «фейдов» меньше 6 мм и «тейперинга» лучше использовать машинку Andis AAC-1 Pro Alloy.
  • С помощью 9 сменных насадок можно варьировать высоту среза от 1,5 до 25 мм.
Характеристики
Тип
машинка для стрижки
Назначение
для стрижки волос
Питание
от сети
Цвет
черный
Длина провода, м
2.4
Скорость мотора, об/мин
7200
Дополнительная информация
масло; щеточка для чистки
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В сравнение
В избранное
8 900₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа