О товаре

Машинка для стрижки Andis AAC-1

Надёжная сетевая модель с магнитным мотором, разработанная для барберов, любящих машинки потяжелее, которые хорошо ощущаются в руке. Вес машинки 620 грамм, он не самый легкий среди машинок с вибрационным мотором, но отлично компенсируется фирменной эргономичной формой корпуса от ANDIS.