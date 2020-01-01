Машинка для стрижки Rowenta TN9300F5
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Код товара: 111324
Производитель: Rowenta
мало
мало
4 990₽
59
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети
- Цвет
- оранжевый
- Длина провода, м
- 2
- Дополнительные функции
- вакуумное всасывание волос
- Дополнительная информация
- щеточка для чистки, масло
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Максимальная длина стрижки, мм
- 18
- Способ регулировки длины
- поворот регулятора
- Особенности
- роторный двигатель
- Самозатачивающиеся лезвия
- есть
- Число установок длины
- 17
- Количество насадок
- 2
- Материал лезвий
- титан
- Влажная очистка
- есть
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