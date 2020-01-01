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Машинки для стрижки
Машинка для стрижки Rowenta TN9300F5

Машинка для стрижки Rowenta TN9300F5

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Машинка для стрижки Rowenta TN9300F5
Машинка для стрижки Rowenta TN9300F5
Машинка для стрижки Rowenta TN9300F5
Машинка для стрижки Rowenta TN9300F5
Машинка для стрижки Rowenta TN9300F5
Машинка для стрижки Rowenta TN9300F5
Машинка для стрижки Rowenta TN9300F5
Машинка для стрижки Rowenta TN9300F5
Машинка для стрижки Rowenta TN9300F5
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 111324
Производитель: Rowenta
мало
мало
4 990₽
59
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Характеристики
Тип
машинка для стрижки
Назначение
для стрижки волос
Питание
от сети
Цвет
оранжевый
Длина провода, м
2
Дополнительные функции
вакуумное всасывание волос
Дополнительная информация
щеточка для чистки, масло
Минимальная длина стрижки, мм
0.5
Максимальная длина стрижки, мм
18
Способ регулировки длины
поворот регулятора
Особенности
роторный двигатель
Самозатачивающиеся лезвия
есть
Число установок длины
17
Количество насадок
2
Материал лезвий
титан
Влажная очистка
есть
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мало
4 990₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

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  • Наличными при получении

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