Машинка для стрижки Polaris PHC 0705
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Код товара: 110938
Производитель: Polaris
мало
мало
1 290₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети
- Цвет
- синий
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Максимальная длина стрижки, мм
- 12
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Особенности
- прорезиненные вставки
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 4
- Количество насадок
- 4
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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