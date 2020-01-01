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Машинки для стрижки
Машинка для стрижки Moser 1877-0050

Машинка для стрижки Moser 1877-0050

0 отзывов
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Машинка для стрижки Moser 1877-0050
Машинка для стрижки Moser 1877-0050
Машинка для стрижки Moser 1877-0050
Машинка для стрижки Moser 1877-0050
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 110489
Производитель: Moser
13 января
13 января
12 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Характеристики
Тип
машинка для стрижки
Назначение
для стрижки волос
Питание
от сети/аккумулятора
Цвет
серебристый, черный
Тип элементов питания
собственный аккумулятор
Длина провода, м
3
Время автономной работы, мин
120
Время зарядки, ч
1.33
Скорость мотора, об/мин
5200
Дополнительные функции
стрижка бороды
Дополнительная информация
щеточка для чистки; масло
Минимальная длина стрижки, мм
0.7
Максимальная длина стрижки, мм
16
Способ регулировки длины
смена насадок и регулировка
Особенности
индикатор зарядки, роторный двигатель
Число установок длины
5
Количество насадок
6
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Влажная очистка
есть
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13 января
13 января
12 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа