Машинка для стрижки Moser 1877-0050
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Код товара: 110489
Производитель: Moser
13 января
13 января
12 990₽
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от 2 до 5 дней
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- серебристый, черный
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Длина провода, м
- 3
- Время автономной работы, мин
- 120
- Время зарядки, ч
- 1.33
- Скорость мотора, об/мин
- 5200
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Дополнительная информация
- щеточка для чистки; масло
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.7
- Максимальная длина стрижки, мм
- 16
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Особенности
- индикатор зарядки, роторный двигатель
- Число установок длины
- 5
- Количество насадок
- 6
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- есть
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