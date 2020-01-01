Машинка для стрижки Moser 1245-0060
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Код товара: 110478
Производитель: Moser
мало
мало
11 990₽
12 490₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети
- Цвет
- черный
- Длина провода, м
- 3
- Скорость мотора, об/мин
- 3000
- Дополнительная информация
- петля для подвешивания, масло, щеточка для чистки, 2 скорости
- Минимальная длина стрижки, мм
- 1
- Максимальная длина стрижки, мм
- 1
- Особенности
- роторный двигатель
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 1
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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