Машинка для стрижки Xiaomi Enchen Boost белая
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Код товара: 110434
Производитель: Xiaomi
-36%
В наличии
В наличии
890₽
1 390₽
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Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- белый
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Длина провода, м
- 2
- Время автономной работы, мин
- 90
- Время зарядки, ч
- 2
- Скорость мотора, об/мин
- 5800
- Дополнительная информация
- комплектация: кабель для зарядки USB TypeC, флакон с маслом, щеточка для чистки триммера
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.7
- Максимальная длина стрижки, мм
- 21
- Способ регулировки длины
- поворот регулятора
- Особенности
- прорезиненные вставки, индикатор зарядки, закругленные лезвия
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 7
- Количество насадок
- 1
- Материал лезвий
- керамика
- Влажная очистка
- нет
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