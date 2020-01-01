Машинка для стрижки Moser 1871-0081
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Код товара: 110430
Производитель: Moser
мало
мало
17 990₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- черный
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Длина провода, м
- 2.7
- Время автономной работы, мин
- 90
- Время зарядки, ч
- 1
- Скорость мотора, об/мин
- 5200
- Дополнительная информация
- комплектация: машинка; 4 сдвижные насадки 3, 6, 9, 12 мм; зарядная подставка; энергосберегающий сетевой адаптер; щетка для чистки; масло
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.7
- Максимальная длина стрижки, мм
- 12
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Особенности
- индикатор зарядки, роторный двигатель
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 5
- Количество насадок
- 4
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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