Машинка для стрижки Panasonic ERGB42 [ERGB42K520]
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Код товара: 107341
Производитель: Panasonic
мало
мало
4 990₽
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Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- черный
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Время автономной работы, мин
- 50
- Время зарядки, ч
- 10
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Дополнительная информация
- масло, щеточка для чистки
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Максимальная длина стрижки, мм
- 10
- Способ регулировки длины
- поворот регулятора
- Особенности
- индикатор зарядки, роторный двигатель
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 19
- Количество насадок
- 1
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- есть
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