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Машинки для стрижки
Машинка для стрижки Braun BT5265+GIL FUS PrGl Flb Бр+2кас 5542

Машинка для стрижки Braun BT5265+GIL FUS PrGl Flb Бр+2кас 5542

1 отзыв
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Машинка для стрижки Braun BT5265+GIL FUS PrGl Flb Бр+2кас 5542
Машинка для стрижки Braun BT5265+GIL FUS PrGl Flb Бр+2кас 5542
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Код товара: 107326
Производитель: Braun
мало
мало
5 990₽
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Характеристики
Тип
набор для стрижки
Назначение
для стрижки бороды и усов
Питание
от аккумулятора
Цвет
черный
Тип элементов питания
собственный аккумулятор
Длина провода, м
1
Время автономной работы, мин
100
Время зарядки, ч
1
Дополнительные функции
стрижка бороды
Дополнительная информация
бритва Gillette Fusion ProGlide
Минимальная длина стрижки, мм
0.5
Максимальная длина стрижки, мм
20
Способ регулировки длины
смена насадок и регулировка
Особенности
индикатор зарядки
Самозатачивающиеся лезвия
есть
Число установок длины
39
Количество насадок
3
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Влажная очистка
есть
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Оставьте отзыв о товаре

Поделитесь своими впечатлениями о товаре

Ш
Ш
Шейх-Магомед
22 августа 2022
Рекомендует этот товар
хороший набор, покупал на подарок
Ответить
0 0
Ш
Шейх-Магомед
22 августа 2022
Рекомендует этот товар
хороший набор, покупал на подарок
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
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мало
мало
5 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа