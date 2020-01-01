Машинка для стрижки Braun BT3242+GIL FUS PrGl Flb Бр+1кас 5517
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Код товара: 107322
Производитель: Braun
мало
мало
3 590₽
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Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- черный
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Длина провода, м
- 1
- Время автономной работы, мин
- 80
- Время зарядки, ч
- 8
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Дополнительная информация
- насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм; насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм; щеточка для чистки; бритва Gillette Fusion ProGlide
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Максимальная длина стрижки, мм
- 20
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Особенности
- индикатор зарядки
- Самозатачивающиеся лезвия
- есть
- Число установок длины
- 39
- Количество насадок
- 2
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- есть
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