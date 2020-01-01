Машинка для стрижки Moser Li + Pro 2 1888-0051
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Код товара: 105995
Производитель: Moser
мало
мало
22 950₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- коричневый
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Длина провода, м
- 3
- Время автономной работы, мин
- 160
- Время зарядки, ч
- 1.3
- Скорость мотора, об/мин
- 5600
- Дополнительная информация
- 3 скорости; комплектация: 6 насадок (3, 6, 9, 12, 18, 25 мм), зарядная подставка с отделением для провода, энергосберегающий сетевой адаптер, щетка для чистки, масло
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.7
- Максимальная длина стрижки, мм
- 25
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Особенности
- индикатор зарядки, роторный двигатель
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 7
- Количество насадок
- 6
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- есть
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