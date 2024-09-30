Набор для стрижки Braun MGK5080 black/blue.
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 105835
Производитель: Braun
Гарантия: 12 мес.
4 490₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Машинка для стрижки Philips HC5610/15
4 290₽
Машинка для стрижки Moser 1411-0050 Mini
3 990₽
Машинка для стрижки Harizma H10104 Element
3 990₽
Машинка для стрижки Moser 1411-0051
3 750₽
Машинка для стрижки Moser 1411-0086 Mini
3 650₽
Машинка для стрижки Braun BT3242+GIL FUS PrGl Flb Бр+1кас 5517
3 990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Назначение
- для стрижки волос, для стрижки в носу и ушах, для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- черный, голубой
- Время автономной работы, мин
- 60
- Время зарядки, ч
- 1
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.