Машинка для стрижки Wahl 8081-1216
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Код товара: 105690
Производитель: Wahl
мало
мало
7 600₽
8 950₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети
- Цвет
- серебристый, бордовый
- Длина провода, м
- 2.4
- Скорость мотора, об/мин
- 5000
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Дополнительная информация
- щетка, масло 50 мл, защитная насадка для ножевого блока
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.4
- Максимальная длина стрижки, мм
- 4.5
- Способ регулировки длины
- смена насадок
- Особенности
- роторный двигатель
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 4
- Количество насадок
- 3
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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