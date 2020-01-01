Машинка для стрижки Wahl 8081-026
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Код товара: 105673
Производитель: Wahl
-20%
мало
мало
9 590₽
11 990₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос, для стрижки бороды и усов
- Цвет
- серебристый, черный
- Питание
- от сети
- Длина провода, м
- 2.4
- Скорость мотора, об/мин
- 5000
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.4
- Максимальная длина стрижки, мм
- 4.5
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Особенности
- роторный двигатель
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 4
- Количество насадок
- 3
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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