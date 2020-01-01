Машинка для стрижки MOSER 1874-0053 Genio Pro Fading Edition
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 105647
Производитель: Moser
мало
мало
13 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос
- Цвет
- черный
- Питание
- от аккумулятора
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Длина провода, м
- 3
- Время автономной работы, мин
- 105
- Время зарядки, ч
- 1.33
- Скорость мотора, об/мин
- 5750
- Дополнительная информация
- имеет быстросменный регулируемый ножевой блок Moser Fading Blade 0.5-2 mm с пятью уровнями длины стрижки: 0,5, 0,8, 1,2, 1,6 или 2 мм; комплектация: машинка для стрижки, аккумуляторные блоки Moser XL-Power Standard, Li-Ion - 2 шт. (отдельно продаются батареи повышенной емкости Moser XXL-Spare Battery Pack 1876-7000); база для зарядки Moser Charging Stand; сетевой блок питания; пластиковые насадки с механизмом крепления Slide-On от 3 до 12 мм; кисточка для чистки лезвий; масло для смазки ножа
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Максимальная длина стрижки, мм
- 12
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Особенности
- индикатор зарядки, роторный двигатель, закругленные лезвия
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 5
- Количество насадок
- 4
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.