Машинка для стрижки Moser 1586-0051 NEOliner black
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Код товара: 105635
Производитель: Moser
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мало
7 490₽
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Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки волос
- Цвет
- черный
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Длина провода, м
- 3.1
- Время автономной работы, мин
- 100
- Время зарядки, ч
- 2
- Скорость мотора, об/мин
- 5350
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Дополнительная информация
- 1 регулируемая насадка 3-6 мм, масло, щеточка для чистки
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.4
- Максимальная длина стрижки, мм
- 6
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Особенности
- индикатор зарядки, роторный двигатель
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 3
- Количество насадок
- 1
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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