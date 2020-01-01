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Машинки для стрижки
Машинка для стрижки Moser 1586-0051 NEOliner black

Машинка для стрижки Moser 1586-0051 NEOliner black

0 отзывов
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Машинка для стрижки Moser 1586-0051 NEOliner black
Машинка для стрижки Moser 1586-0051 NEOliner black
Машинка для стрижки Moser 1586-0051 NEOliner black
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Код товара: 105635
Производитель: Moser
мало
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7 490₽
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Характеристики
Тип
триммер
Назначение
для стрижки волос
Цвет
черный
Питание
от сети/аккумулятора
Тип элементов питания
собственный аккумулятор
Длина провода, м
3.1
Время автономной работы, мин
100
Время зарядки, ч
2
Скорость мотора, об/мин
5350
Дополнительные функции
стрижка бороды
Дополнительная информация
1 регулируемая насадка 3-6 мм, масло, щеточка для чистки
Минимальная длина стрижки, мм
0.4
Максимальная длина стрижки, мм
6
Способ регулировки длины
смена насадок и регулировка
Особенности
индикатор зарядки, роторный двигатель
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Число установок длины
3
Количество насадок
1
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Влажная очистка
нет
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В избранное
мало
мало
7 490₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа