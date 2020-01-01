Машинка для стрижки Braun SK2000
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Код товара: 105528
Производитель: Braun
В наличии
В наличии
2 090₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- синий, черный
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Время автономной работы, мин
- 40
- Время зарядки, ч
- 10
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Дополнительная информация
- регулировка длины стрижки от 1 мм до 11 мм
- Минимальная длина стрижки, мм
- 1
- Максимальная длина стрижки, мм
- 21
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Особенности
- индикатор зарядки
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Количество насадок
- 2
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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